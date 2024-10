G7 PESCARA: OGGI FOCUS SU SICUREZZA ALIMENTARE E INFRASTRUTTURE, TAJANI VISITA IL LICEO MARCONI

PESCARA- Ha preso il via a Pescara la seconda giornata del G7 Sviluppo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aperto questa mattina una sessione incentrata sul tema della sicurezza alimentare per discutere di sistema alimentari, clima e acqua e malnutrizione infantile, alla quale interviene anche l’Unione Africana. A seguire, una sessione sarà dedicata alle catene del valore del caffè, nella quale saranno coinvolti anche i rappresentanti di Paesi produttori, organizzazioni internazionali e del settore privato.

Nel pomeriggio, il focus si sposterà su infrastrutture e investimenti globali, con una sessione ad hoc finalizzata a valutare progetti riguardanti il continente africano, da realizzare in sinergia con il Piano Mattei e il Global Gateway Ue.

A seguire, Tajani presiederà un evento dedicato ai missionari italiani, volto a valorizzare il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle popolazioni locali e al rafforzamento delle opportunità di istruzione e formazione. In serata, al Teatro Massimo si terrà un concerto della banda dell’Aeronautica militare.

Infine visita fuori programma del vice presidente del Consiglio al Liceo Statale “G. Marconi” di Pescara, prima dell’inizio dei lavori per la seconda giornata del G7 Sviluppo in corso nel capoluogo adriatico fino a domani. Un’iniziativa proposta da uno studente alla dirigente scolastica Giovanna Ferrante la quale ha ricevuto l’assenso di Tajani. Accolto alle 9 da varie autorità, dal corpo docente e da tutti gli studenti, Tajani si è intrattenuto con i ragazzi per spiegare cos’è il G7 e quali sono gli obiettivi che si cercherà di raggiungere in questi giorni.

“E’ giusto che i ragazzi sappiano cosa stiamo facendo nella loro città. Spesso diamo poca importanza alla loro fame di conoscenza riguardo a ciò che accade nel mondo ed è giusto che conoscano i temi principali di questo G7, la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari che abbiamo messo in campo, portando qui a Pescara le delegazioni di Libano, Palestina e Israele, per le popolazioni civili del Medioriente e le strategie di sviluppo condiviso con i Paesi Africani”.

Particolarmente grata della visita la dirigente scolastica Ferrante: “Temi come la pace e gli aiuti ai popoli più bisognosi sono particolarmente sentiti dai nostri ragazzi e per questo siamo ancora più onorati di questa visita, segno della grande sensibilità del ministro.” “Una visita simbolica per tutta la rete scolastica di Pescara – ha aggiunto l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Valeria Toppetti – Un riconoscimento estremamente significativo, tra l’altro in un istituto che fa dell’internazionalizzazione il suo tratto distintivo”.

Ha commentato il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia: “trentacinque minuti di dialogo aperto, libero, concreto che hanno portato gli studenti dentro i lavori del G7, che per la prima volta nella storia si stanno svolgendo a Pescara a due passi dalla scuola stessa. E per i ragazzi è stato un bagno di realtà e conoscenza di altissimo valore, uno strumento unico per meglio comprendere le notizie di politica internazionale e i conflitti che stanno affliggendo la nostra quotidianità entrando direttamente nel cuore di quelle dinamiche che li stanno determinando, ma anche comprendendo l’impegno del mondo per raggiungere il traguardo della pace. Ed è stato il Vicepresidente Tajani a dettare le linee e i percorsi, per poi affrontare il tema della fame nei paesi in guerra, e l’impegno dell’Italia nel progetto Gaza for food per tentare di salvare le popolazioni civili.

“E poi il problema Africa- ha sottolineato il Presidente Sospiri -, dove i bambini hanno un’aspettativa di vita di appena due anni, temi che gli studenti hanno ascoltato nel silenzio più assoluto, prestando massima attenzione, e soprattutto dimostrando una empatia e una emozione che sono sintomi della consapevolezza di quanto stavano vivendo. Pescara in occasione del G7 sta dimostrando un’accoglienza e una capacità organizzative di livello eccezionale, segno che tali eventi di portata mondiale possono essere ospitati e concentrati sul nostro territorio”.