G7 PESCARA: PETTINARI, “CENTRO CITTA’ TIRATA A LUCIDO, E AUTO IN FIAMME IN PERIFERIA”

PESCARA – Ancora un’automobile andata a fuoco nella notte in via Caduti per Servizio a Pescara. Il consigliere comunale Domenico Pettinari, affiancato dal ‘Movimento Politico Pettinari per l’Abruzzo’ e dal consigliere Massimiliano Di Pillo, torna a chiedere più vigilanza nel quartiere. Saranno le indagini a stabilire se si è trattato o no di un incendio doloso.

Il paradosso, ha dichiarato Pettinari, “è che in queste ore si sta tenendo il G7 a Pescara con 1500 uomini e donne delle forze dell’ordine e nelle nostre periferie accade tutto questo. Hanno tirato a lucido una parte della città e messo sotto al tappeto questa parte che non è stata mostrata. Per questo chiediamo vigilanza h24 nel quartiere Fontanelle e in via Caduti per Servizio”.

“Qui nel quartiere Fontanelle – ha proseguito il consigliere comunale di opposizione – ogni settimana va a fuoco una macchina. Non si può pensare che vadano a fuoco casualmente con questa cadenza, credo si debba prendere coscienza che c’è nel quartiere un problema sicurezza. E i cittadini non riescono più a vivere tranquilli. Poco tempo fa andò a fuoco un’auto vicino a un tubo del gas, lo scorso anno appiccarono il fuoco a un palazzo e i bambini furono calati dai genitori dai balconi. Qui la sera la strada è un autodromo, si spaccia droga h24, la vita è un inferno”.