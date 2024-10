G7 PESCARA: RIUNIONE IN PREFETTURA, “PIANO CONTROLLI E CABINA DI REGIA SU SICUREZZA”

PESCARA – “Il prefetto ha condiviso con i presenti una dettagliata pianificazione delle iniziative preliminari e da adottare nel corso dell’evento, per una puntuale prevenzione e un mirato controllo di ogni fonte di rischio. Particolare attenzione è stata rivolta ai pattugliamenti e ai presidi dei siti sensibili, dello spazio aereo e marittimo, della circolazione stradale, dei parchi, non solo per tutelare l’incolumità pubblica e delle personalità attese, ma anche per permettere una vivibilità accettabile per i residenti e coloro che quotidianamente convergono su Pescara”.

È quanto si legge in una nota della Prefettura in vista del summit dei ministri dello Sviluppo del G7 – incentrato su sicurezza alimentare e sistemi agroalimentari sostenibili, infrastrutture e investimenti sostenibili, salute globale – che si terrà a Pescara dal 22 al 24 ottobre prossimi.

Il prefetto Flavio Ferdani ha presieduto una riunione di coordinamento alla quale hanno partecipato il viceprefetto vicario, Gaetano Losa, il dirigente dell’Area di Ordine e Sicurezza Pubblica, viceprefetto Melania Mucci, il presidente della Provincia, il sindaco di Pescara, il questore, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il comandante del Roan della Guardia di Finanza, il comandante della Direzione Marittima, il Dirigente della Polizia di Frontiera, il comandante della Polizia Locale di Pescara nonché i rappresentanti dell’Agenzia Regionale di Protezione civile, della Asl e Servizio 118 di Pescara, di Saga s.p.a, di Enac, di RFI, di FS Security, di CRI, di TUA, di Enel, di E-distribuzione, di Aca, di Terna, di Fibercop s.p.a., di Vodafone, di Windtre, di Iliad, di 2i Rete Gas, Italgas, di Adistribuzione.

“La Questura aprirà una Cabina di Regia deputata al monitoraggio dei profili di ordine e sicurezza pubblica. Il Comune si occuperà di emettere i provvedimenti del caso e assicurare una massiva campagna comunicativa per tenere aggiornata ininterrottamente la collettività in merito alle aperture straordinarie degli uffici, alla gestione del traffico e alle variazioni delle vie percorribili insieme ai mezzi di trasporto pubblico accessibili e alle alternative possibili. Gli esponenti di Aca, Enel, TUA, RFI e telefonia mobile hanno illustrato gli interventi di manutenzione straordinaria sulle reti di rispettiva titolarità, in modo da ridurre il pericolo di malfunzionamenti o disagi”, conclude la nota.