G7 PESCARA: TAJANI, “IN PARTENZA AIUTI UMANITARI A GAZA”, “PAESI POVERI SI SOSTENGONO CON INDUSTRIE”

PESCARA – In una Pescara blindata, e con 5 zone a massima sicurezza, ha preso il via oggi e fino a giovedì la riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7, presieduta da Antonio Tajani, ministro degli Esteri e della cooperazione vice presidente del Consiglio. Il G7 è il gruppo intergovernativo informale che riunisce le principali sette economie dei paesi avanzati: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

Ha detto Tajani: “Se vogliamo aiutare i Paesi più poveri dobbiamo sostenere l’industria: senza è impossibile crescere. Sono appena ritornato dal Medio Oriente, dove stiamo lavorando molto duramente per sostenere il dialogo e le popolazioni di Gaza e del Libano. Il messaggio è molto chiaro: se vogliamo crescere dobbiamo sostenere la vera economia,” sottolineando la necessità di mettere a disposizione le nostre competenze ed esportarle, ad esempi, in Africa. “L’Africa non è un continente povero, è un continente ricco: le persone che vi vivono sono povere e bisogna aiutarle affinché possano utilizzare le risorse. Credo nell’industria, gli imprenditori sono fondamentali per le nostre esportazioni”, ha aggiunto.

Ha poi annunciato intervenendo alla quinta “G7 Industry Stakeholder Conference”, organizzata da B7 Italy a margine del G7 Sviluppo di Pescara: “Venerdì prossimo, 25 ottobre, partiranno dall’Italia 15 tir allestiti da Iveco per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza: tutti i tir italiani che entreranno nella Striscia potranno entrare e distribuire grazie al nostro lavoro diplomatico. Tutti questi aiuti provengono anche dal comparto industriale, che ha consentito di riempire i depositi e i Tir che andranno a Gaza. È fondamentale il contributo dell’industria. Dobbiamo agire anche pensando alla ricostruzione di Gaza e, in parte, del Libano e del nord di Israele colpito da Hezbollah”, ha detto Tajani, affermando l’intenzione di organizzare una conferenza internazionale simile a quella sull’Ucraina. “Occorre dare un segnale, oggi annuncerò gli investimenti del governo per il sostegno alle popolazioni civili vittime di guerre. Bisogna dare delle risposte”, ha aggiunto.

Tornando al capitolo Africa: “Abbiamo già organizzato tante missioni imprenditoriali e stiamo ottenendo buoni risultati. Questo anche per risolvere la questione dell’immigrazione irregolare, che bisogna risolvere a monte. In Africa ci saranno 2,5 miliardi di persone nel 2050: se non contribuiamo alla crescita economica del continente avremo milioni di persone che si sposteranno”, ha proseguito Tajani, sottolineando la necessità di compiere ulteriori sforzi affinché i Paesi africani si rivolgano ai Paesi democratici anziché guardare alle autocrazie. “È meglio rivolgersi a Paesi democratici che non a dittature, il cui obiettivo è avere più potere e sottomettere queste popolazioni. Dobbiamo fare quindi uno sforzo aggiuntivo, per motivi di solidarietà ma anche come strategia geopolitica. Se crediamo nei nostri valori dobbiamo poi essere coerenti con nostro il pensiero”, ha concluso.

Oltre alla riunione dei ministri degli esteri all’Aurum, in programma oggi dalle ore 12.00, nella sala consiliare del municipio, in Piazza Italia, anche la quinta ‘G7 Industry Stakeholder Conference’, con protagonisti gli amministratori delegati e rappresentanti delle imprese del G7 e delle organizzazioni internazionali e multilaterali.

A seguire la presentazione della riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7 riportata dal sito del presidente del Consiglio.

“In un contesto caratterizzato da sfide globali che mettono a rischio lo sviluppo sostenibile e inclusivo, l’obiettivo principale della riunione è consolidare il nuovo approccio strategico verso l’Africa promosso dal nostro Paese e fondato su partenariati paritari e crescita economica condivisa. Per questo, la Presidenza italiana ha scelto di concentrare i lavori di Pescara su tre tematiche prioritarie: sicurezza alimentare e sistemi agroalimentari sostenibili, infrastrutture e investimenti sostenibili, salute globale.

I Ministri G7 e i loro ospiti daranno seguito agli impegni presi dai Leader nel Comunicato Finale di Borgo Egnazia nell’ambito dell’iniziativa G7 sui sistemi alimentari (AFSI), con particolare riferimento alle connessioni tra clima e sistemi agroalimentari, tra finanza e clima e al tema cruciale della malnutrizione infantile.

Si discuterà, inoltre, di acqua e accesso alle risorse idriche e di nuove strategie per la sostenibilità delle catene del valore del caffè, con particolare attenzione alle esigenze dei piccoli agricoltori africani. Parteciperanno alla discussione anche i rappresentanti italiani ed internazionali dell’industria di questo settore.

Durante la sessione dedicata al Partenariato per Infrastrutture e Investimenti Globali (PGII), i Ministri G7 e i loro ospiti si soffermeranno su alcuni progetti ad alto potenziale trasformativo – come il Corridoio di Lobito – e sulle loro sinergie con il Piano Mattei per l’Africa e il Global Gateway dell’Unione Europea. L’obiettivo sarà la promozione di investimenti pubblici e privati in infrastrutture sostenibili e inclusive nei Paesi partner, con un focus sul continente africano.

I Ministri G7 e i loro ospiti discuteranno di istruzione, sanità e disuguaglianze nell’accesso e distribuzione di strumenti di prevenzione, terapeutici e diagnostici, in particolare in Africa. Saranno approfondite, insieme a rappresentanti del settore privato, strategie comuni per rafforzare la capacità produttiva nei Paesi africani a salvaguardia della salute delle popolazioni locali e della sicurezza sanitaria globale.

I Ministri avranno anche modo di visitare l’installazione della campagna #InsiemepergliSDGs – importante attività di informazione pubblica sull’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sull’azione della Cooperazione Italiana allo Sviluppo – che sarà allestita nel centro della città di Pescara”.

LA G7 INDUSTRY STAKEHOLDER CONFERENCE

Nella quinta ‘G7 Industry Stakeholder Conference’ di oggi, a confronto importanti amministratori delegati e rappresentanti delle imprese del G7 e delle organizzazioni internazionali e multilaterali

A partire dalle ore 12.00, nella sala consiliare del municipio, in Piazza Italia, dopo i saluti istituzionali del sindaco Carlo Masci, di Silvano Pagliuca, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico delle province di Chieti Pescara e Teramo, associazione territoriale di Confindustria promotrice dello svolgimento del B7 in Abruzzo, e del B7 Chair Emma Marcegaglia.

Ci sarà il discorso della Presidenza italiana del G7 rappresentata dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il discorso programmatico di Achim Steiner, Amministratore Programma di sviluppo delle Nazioni Unite – UNDP.

Il primo panel sarà incentrato su ‘Promuovere i mercati aperti, la sicurezza alimentare e la salute’ e vedrà quali relatori Mario Abreu, Responsabile globale della sostenibilità della Ferrero, Elena Avenati, responsabile Affari Pubblici di Save The Children, Diana Battaggia, capo dell’Ufficio UNIDO per la promozione degli investimenti e della tecnologia, UNIDO ITPO Italy, Barbara Cimmino, vicepresidente per l’attrazione delle esportazioni e degli investimenti di Confindustria, Sergio Dompè, presidente esecutivo di Dompé farmaceutici, Maurizio Martina, direttore generale aggiunto della FAO, Andrew Wilson, segretario generale aggiunto della Camera di Commercio Internazionale – ICC

Il secondo panel sarà sul tema ‘ Collegare i partner e finanziare lo sviluppo sostenibile’. Relatori saranno Marlene Jennings, ceo Arch Emerging Markets Partners, Caroline King, responsabile globale dello sviluppo aziendale, affari governativi di SAP SE, Lapo Pistelli, direttore Affari Pubblici di Eni, Valeria Sandei, ceo di Almawave, Elio Schiavo, chief enterprise and Innovation Solution Officer del Gruppo Tim, Umberto Sgambati, presidente di Proger, Stefano Venier, ceo di Snam, Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca europea per

gli investimenti – BEI (Vtc).

L’evento, moderato dalla giornalista di Sky TG24 Mariangela Pira, si concluderà con l’intervento di Emma Marcegaglia, B7 Chair.

Nella nota di presentazione si legge: “Sulla base della Dichiarazione del G7 Puglia e della Dichiarazione finale del B7 del 17 maggio 2024, la quinta G7 Business Stakeholder Conference sottolinea il ruolo centrale delle imprese nel garantire che la cooperazione allo sviluppo non lasci indietro nessuno. Il suo obiettivo generale è quello di collegare ulteriormente il settore pubblico e quello privato, in uno spirito di partnership equa e strategica, per affrontare l e crisi intrecciate esacerbate dal cambiamento climatico, dalle tensioni geopolitiche e dall’instabilità economica, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile. Le imprese del G7 hanno un’opportunità unica di promuovere un cambiamento positivo nei Paesi in via di sviluppo e di contribuire in modo significativo al loro sviluppo sostenibile e alla loro prosperità e sono pronte a impegnarsi con i partner africani e dei Paesi in via di sviluppo nel rinnovato quadro di cooperazione stabilito dal G7 e nelle sue molteplici vie e iniziative per compiere un cambiamento di passo a beneficio di tutti. Le imprese del G7 possono in particolare sostenere i Paesi africani e gli altri Paesi in via di sviluppo in tutte le aree geografiche per raggiungere uno sviluppo duraturo, sostenibile e sano attraverso una collaborazione rafforzata, investimenti mirati, condivisione di conoscenze e tecnologie, massimizzazione dell’impatto delle risorse impiegate, aumento delle competenze locali, rafforzamento delle capacità e creazione di partenariati vantaggiosi di lunga durata”.

LA MOBILITAZIONE COORDINAMENTO NO G7

Le associazioni, i movimenti, le forze sindacali, sociali, politiche e culturali organizzano in occasione del G7un “programma di azioni informative, performative e di approfondimento, che animeranno la città. ”

Sulla carta un forum basato sul coordinamento in materia economica e finanziaria, aiuto allo sviluppo e contributo alla pace e alla sicurezza globali. Nella realtà un incontro di Paesi che con le loro politiche hanno prodotto effetti devastanti per l’economia mondiale e il futuro di gran parte dei popoli del pianeta, perpetuando continue crisi umanitarie, guerre e immani disastri ambientali”.

Oggi alle ore 11,30, di fronte al Comune di Pescara, marciapiede su corso Vittorio Emanuele ci sarà una conferenza stampa di Coordinamento Disarmare la pace, disertare la guerra!, Cgil Abruzzo Molise, Cgil Pescara, Anpi Pescara, Rifondazione Comunista, Per il Clima, Fuori dal fossile!, Forum H2O, Cobas Abruzzo e AVS-Radici in Comune

Tra gli altri appuntamenti ci sono una tavola rotonda al teatro Cordova domani 23 ottobre con un controvertice all’auditorium Cordova dalle 16 con Moni Ovadia, Elena Basile, Alex Zanotelli, Soumalia Diawara, Paolo Cacciari, Antonio De Lellis, Alberto Negri, Antonio Mazzeo e altri.

In programma infine una manifestazione nel centro cittadino nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre, con un percorso ancora da definire, “contro la guerra economica, sociale e militare, in solidarietà con i disertori, i diseredati, gli oppressi e gli sfruttati di tutto il mondo, come i palestinesi, i curdi, i sudanesi”. Tutto il programma delle manifestazioni del NO G7 sarà dedicato al ricordo delle vittime dell’iprite, “uno dei gas impiegati nelle guerre chimiche (dalla prima guerra mondiale in poi) e che l’Italia, e l’Abruzzo con le fabbriche di Bussi, ha purtroppo prodotto ed esportato, durante il colonialismo fascista”.

