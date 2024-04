G7: RIUNITO TAVOLO OPERATIVO A PESCARA

PESCARA – Si è riunito all’Aurum il tavolo operativo promosso dal Comune di Pescara in vista della riunione del G7 della cooperazione e dello sviluppo che si terrà in città il 24 e 25 ottobre prossimi.

Si riuniranno i ministri di Canada, Usa, Regno Unito, Francia, Giappone, Italia, Germania. Il sindaco Carlo Masci ha invitato all’incontro gli stakeholder, dopo aver già riunito il 20 marzo il ”Comitato G7 Sviluppo – Pescara”.

“L’appuntamento di ottobre – dice il sindaco Masci – sarà un enorme riflettore accesso sulla nostra città e sulla nostra regione. Il G7 saprà catalizzare su Pescara e sull’Abruzzo un’attenzione straordinaria per cui dobbiamo farci trovare pronti, lavorare bene e in sintonia con tutti gli stakeholders per accogliere un appuntamento che il ministero degli Esteri ha voluto qui, in riva all’Adriatico e a due passi dalle montagne. Il ritorno, in termini turistici e di immagine, può essere smisurato, per cui è fondamentale mettere a punto una strategia efficace che coinvolga davvero tutti per ospitare questo evento e i suoi protagonisti nel migliore dei modi, dando alle categorie coinvolte, direttamente o indirettamente, la possibilità di esprimere il meglio di questa terra e di trarne profitto. Pescara, come l’Abruzzo, sa essere accogliente e attraente, moderna e vitale ma anche culla di tradizioni e toccasana per chi cerca un contatto diretto con la natura. Il Comune si è attivato per vincere questa scommessa, i lavori in corso sono tantissimi, e sono certo di poter contare sulla collaborazione e sul contributo fattivo di tutti”.

In queste settimane saranno raccolti (attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicato, [email protected]) i contributi di idee e di progetti, alcuni dei quali sono stati già lanciati durante l’incontro dei giorni scorsi.

Una delle opportunità legate al G7 attiene al “Turismo delle radici”, il progetto del ministero degli Esteri, a cui Pescara ha aderito, per promuovere l’Italia come meta turistica degli emigrati e degli italo-discendenti desiderosi di riconnettersi con le proprie radici.

Nella riunione con gli stakeholder il Conservatorio ha annunciato la propria disponibilità ad organizzare un concerto di benvenuto ed è stato chiesto alla Saga di promuovere l’appuntamento con il G7 negli altri aeroporti, attraverso il logo che è stato già diffuso.

È stato anche annunciato che Pescara sarà proposta da Confindustria come sede del B7 Italy 2024 e da Innovalley come sede di una Convention.