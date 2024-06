G7: TAJANI, “A PESCARA GRANDE EVENTO, CRESCE SUD, CRESCE TUTTA L’ITALIA”

PESCARA – “Il G7 è un grande evento. Ho scelto Pescara perché è una bellissima città. Una città alla quale sono legato anche affettivamente per avere fatto il militare in Aeronautica all’aeroporto Liberi, una città che merita di vedere accesi i riflettori”.

Lo ha detto a Pescara il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento di chiusura della campagna elettorale di Carlo Masci, sindaco uscente e ricandidato dal centrodestra alle amministrative di sabato e domenica.

“Noi – ha detto ancora Tajani – dobbiamo guardare sempre di più al Sud del nostro Paese. Cresce il Sud, cresce tutta l’Italia. E realizzare grandi eventi in una città come Pescara significa veramente puntare sulla crescita di un territorio che è quello abruzzese, ma che fa parte in maniera integrante di tutto il Meridione d’Italia”.