PESCARA – “Straordinario successo politico dell’Italia al G7 Sviluppo di Pescara. Per la prima volta abbiamo riunito israeliani, palestinesi e libanesi. Raggiungere la pace attraverso il dialogo”.

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al termine della prima giornata dei lavori del G7 Sviluppo a Pescara.

“C’è una determinazione fortissima della presidenza italiana del G7 per la pace e il dialogo; tutti quanto siamo per il cessate il fuoco, non vogliamo più morti”, ha sottolineato Tajani intervenendo alla “conferenza umanitaria” sul Medio Oriente.

Tajani ha parlato con al proprio fianco il ministro dell’Economia dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammad Alamour, che sta partecipando alla conferenza.

Il vicepresidente del Consiglio ha detto: “Vogliamo parlare con l’Anp, che è l’unico rappresentante del popolo di Palestina”. Poi rivolgendosi ad Alamour: “Saremo al vostro fianco anche il giorno dopo la fine del conflitto, come ho già detto ieri al premier Mohammad Mustafa”.

Tajani ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è rilanciare il processo politico verso la soluzione dei due Stati”.

Secondo il vicepresidente del Consiglio, “è urgente portare aiuti alla popolazione della Striscia di Gaza”. E ancora: “Con le controparti israeliane sottolineeremo la necessità di garantire l’accesso agli aiuti umanitari”.