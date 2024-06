GAGLIANO ATERNO: APRE LE PORTE LIBRERIA SIMON TANNER, OGGI NEL VIVO IL FESTIVAL LIBRIGANZI

L’AQUILA – Grande festa ed emozioni ieri a Gagliano Aterno, in provincia dell’Aquila, per l’inaugurazione della libreria “Simon Tanner”, nell’ambito del Festival Libriganzi, che entrerà nel vivo oggi e domani, con presentazione di libri e nuove iniziative artistico editoriali, concerti e dibattiti.

Ma ieri pomeriggio il grande e atteso evento è stata l’apertura della libreria “emigrata” da Roma, al seguito dei suoi due titolari Rocco Lorusso e Vincenzo Goffredo, nel piccolo centro della valle Subequana, dopo 17 viaggi di furgone, necessari a trasportare oltre 24mila volumi della storica libreria d’occasione ‘Simon Tanner’ di Roma sono arrivati nella loro nuova dimora.

Ha così spiegato Rocco Lorrusso, la decisione di lasciare la storica sede nel quartiere Appio Latino della Capitale, dove Simon Tanner ha operato per trent’anni.

“Gli affari a Roma non andavano più bene ed è scattato il desiderio di vivere in una comunità più piccola e tranquilla, viscerale. Ho avuto in tutto questo la fortuna di conoscere Raffaele Spadano, ideatore e conduttore del progetto Neo a Gagliano Aterno, e l’illuminato sindaco del paesino, Luca Santilli. Dopo aver visitato anche altri paesi abruzzesi, da Fontecchio a Tione, da Navelli a Civitella Alfedena, la scelta è caduta proprio su Gagliano per il fermento ed il piacere oltremodo grande che si percepiscono qui di promuovere il territorio, di fare cultura”,

Anche a Gagliano Simon Tanner offrirà libri rari, fuori catalogo, antichi, esclusivamente usati, meticolosamente procacciati nel corso di decenni dai due soci.

I generi vanno dall’arte alla letteratura, dalla poesia alla scienza, alla filosofia, alla letteratura straniera, qualche volume anche in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Storici libri che nel nuovo contesto saranno anche motivo di incontri, dibattiti e iniziative, a partire dal giorno stesso dell’inaugurazione della libreria.

Ed oggi entra nel vivo la seconda edizione di Libriganzi, festival di montagna, sotto il monte Sirente Velino, nato dalla collaborazione tra Momo edizioni, Radio Antiche Rue, Montagne in Movimento e il Comune di Gagliano Aterno

Un programma ricchissimo indirizzato sia agli abitanti che a tutte le persone che vogliono conoscere questa straordinaria realtà in un fine settimana tra le montagne, sostenibile e economico.