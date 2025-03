GAGLIANO ATERNO: CONVENTO DI SANTA CHIARA RESTAURATO, DOMENICA INAUGURAZIONE, CONVEGNO E FESTA

L’AQUILA – Sarà inaugurato domenica alle ore 13:00 in Piazza Municipio, il ristrutturato convento di Santa Chiara di Gagliano Aterno, in provincia dell’Aquila, che ospiterà il Municipio, un ostello, un ristorante, e altri spazi destinati ad attività economiche e culturali,

L’evento prenderà il via alle 9:30 presso la stessa sala convegni del convento, con un incontro che vedrà la partecipazione di esperti, docenti e professionisti del settore. Modereranno l’incontro Antonio De Rossi, professore ordinario presso il Politecnico di Torino, e Laura Mascino, docente presso lo IUAV di Venezia. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Gagliano Aterno, Luca Santilli, interverranno: Raffaele Spadano, Presidente di Montagne in Movimento Fabio Renzi, Segretario Generale della Fondazione Symbola, Letizia Bindi, Professore ordinario di Antropologia culturale (Università del Molise) Sergio Galbiati, Presidente della Fondazione Hubruzzo, Pierluigi Sacco, Economista e Professore di Economia biocomportamentale (Università di Chieti-Pescara) Flavia De Rubeis, Professore ordinario di Paleografia (Università di Venezia “Ca’ Foscari”), Raffaello Fico, Titolare dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del Cratere

Giovanni Legnini, Commissario straordinario per il Sisma e le emergenze di Ischia Guido Castelli, Commissario straordinario Ricostruzione Centro Italia

A seguire, alle 13:30 nel portico del Convento di Santa Chiara, si terrà un brindisi conviviale e un DJ set per festeggiare questo importante traguardo. La giornata si concluderà alle 15:30 con la visita agli spazi recuperati nel chiostro del Convento.

Per il sindaco di Gagliano Aterno, Luca Santilli, “questo evento rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità, di riattivazione per l’intera Valle Subequana. Non si tratta solo di ricostruire gli spazi fisici, spazi per servizi e attività economiche, ma anche luoghi capaci di generare processi, essere fucina di innovazione sociale e politiche politiche pubbliche.”