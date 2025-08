GAGLIANO ATERNO: INAUGURATO AULA COWORKING, SINDACO, “PICCOLI COMUNI HANNO FUTURO E GENERANO VALORE”

GAGLIANO ATERNO – È stato inaugurato il nuovo spazio di coworking all’interno del Convento di Santa Chiara di Gagliano Aterno, in provincia dell’Aquila, un luogo simbolico restituito alla comunità attraverso un intervento di rigenerazione che unisce tradizione e innovazione.

Lo spazio, dotato di connessione in fibra ottica e pensato per accogliere lavoratori, studenti, professionisti e progettisti del territorio, rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di un paese capace di offrire opportunità concrete ai suoi abitanti e a chi sceglie di tornare o di iniziare un nuovo percorso di vita in montagna.

“Non è solo uno spazio di lavoro condiviso -, ha dichiarato il Sindaco Luca Santilli -. È un luogo di incontro, di collaborazione, di sperimentazione sociale e professionale. Un esempio concreto di come i piccoli comuni possano generare valore partendo dai propri spazi inutilizzati, rendendoli motore di servizi per la comunità e per chi arriva.”

Il coworking sarà aperto in una prima fase in concomitanza con gli orari del Municipio, per poi evolversi in una gestione informatizzata e flessibile. Il progetto si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione del patrimonio pubblico, attivazione civica e lotta allo spopolamento, nella quale Gagliano Aterno è da tempo impegnato.

L’inaugurazione è avvenuta in Piazza Kennedy, con la partecipazione di cittadini, amministratori e ospiti, ed è proseguita con un brindisi sotto il portico del convento, simbolo di un passato che si apre al futuro.