GAGLIANO ATERNO: RIPARTE IL PROGETTO DI INFERMIERISTICA DI COMUNITA’

GAGLIANO ATERNO – Dopo la positiva esperienza realizzata nel 2024/2025, il Comune di Gagliano Aterno (L’Aquila) rinnova e rafforza il Servizio di Infermieristica di Comunità, attivo nuovamente da martedì 9 dicembre 2025.

Un servizio totalmente finanziato dal Comune, reso possibile anche grazie agli incentivi della Comunità Energetica Rinnovabile e affidato a un giovane infermiere arrivato con il progetto di neopopolamento NEO.

Una combinazione – si legge in una nota – “che racchiude pienamente il percorso di rigenerazione che il piccolo Comune abruzzese sta realizzando da diversi anni: innovazione sociale, attrazione di nuovi abitanti, servizi reali per la comunità. La prima edizione del servizio, svolto in collaborazione con i medici di base, durata otto mesi, ha garantito assistenza domiciliare gratuita a numerose persone e l’attivazione di un ambulatorio settimanale, confermando la rilevanza sociale e sanitaria dell’intervento”.

Il servizio, rivolto a residenti e domiciliati, avrà l’obiettivo di garantire assistenza sanitaria di prossimità, con attività di prevenzione, monitoraggio, supporto domiciliare leggero e presa in carico delle fragilità, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone, soprattutto anziani e soggetti più vulnerabili.

Dichiara il sindaco Luca Santilli: “Con questo servizio dimostriamo ancora una volta che anche un piccolo paese può generare innovazione sociale concreta. Mettiamo insieme energia pulita, welfare di comunità e neopopolamento: tre fili che intrecciati creano nuovi servizi e nuove opportunità. È un progetto totalmente pubblico, primo in Abruzzo, pensato e costruito con e per gli abitanti”.

Il servizio proseguirà per tutta la stagione invernale e sarà ulteriormente sviluppato in base ai bisogni della popolazione e ai risultati ottenuti.