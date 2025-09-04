GAGLIANO ATERNO: SINDACO LUCA SANTILLI INSIGNITO DEL PREMIO ANGELO VASSALLO

L’AQUILA – Il Comune di Gagliano Aterno annuncia che il Sindaco Luca Santilli è stato insignito del prestigioso Premio Angelo Vassallo 2025, riconoscimento nazionale promosso dal Comune di Pollica, Legambiente, ANCI, Libera, Slow Food e Città Slow.

Il premio, dedicato alla memoria del Sindaco pescatore Angelo Vassallo, viene assegnato ogni anno a realtà amministrative e sindaci che si sono distinti per il loro straordinario impegno nella tutela dell’ambiente, nella legalità e nella promozione di pratiche innovative e replicabili.

La cerimonia di consegna si terrà a Pollica (SA) venerdì 5 settembre.

“Questo riconoscimento – dichiara il Sindaco Santilli – è un premio che va alla nostra comunità, ai cittadini vecchi e nuovi che in questi anni hanno contribuito alla rinascita di Gagliano Aterno. È la conferma che politiche di neo-popolamento, innovazione sociale e sostenibilità possono partire dai piccoli comuni e farsi esempio per l’Italia intera”.