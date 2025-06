GAGLIANO ATERNO: SINDACO SCRIVE A MINISTRO FOTI, “AREE INTERNE SONO IL FUTURO DELL’ITALIA”

GAGLIANO ATERNO – Una forte “preoccupazione riguardo alla visione di spopolamento irreversibile delineata nella bozza del Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne, come presentato recentemente in Commissione alla Camera dei Deputati”.

Ad esprimerla il sindaco di Gagliano Aterno (L’Aquila), Luca Santilli, in una lettera inviata al ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Foti.

La lettera, condivisa all’unanimità dai partecipanti all’assemblea cittadina di Gagliano Aterno, invita il ministro a un dialogo aperto sul futuro delle aree interne. L’assemblea, composta da amministratori, cittadini, attivisti e operatori locali, si è unita “nel rifiuto di una visione fatalista e nel richiamo alla necessità di politiche che incoraggino la speranza e la crescita nelle zone marginali”.

“Gagliano Aterno, piccolo comune montano dell’Abruzzo interno, che negli ultimi anni si è contraddistinto per progettualità innovative legate ai servizi, al neo-popolamento ed allo sviluppo economico, ha sempre lottato contro l’emorragia demografica; la sua comunità è fermamente convinta che la sfida dello spopolamento non debba essere vista come una condanna irreversibile, bensì come una questione politica e culturale da affrontare con risorse, visione e determinazione”, dice il primo cittadino.

“Non possiamo accettare che le aree interne vengano considerate come il passato dell’Italia – sottolinea Santilli – Se domani dovessero scomparire gli abitanti che curano e conservano le nostre montagne, i boschi, i fiumi, i laghi, le aree urbane subirebbero un impatto negativo. Il nostro impegno quotidiano dimostra che non tutto è perduto. Nuove attività, nuovi abitanti, servizi innovativi e reti di collaborazione sono la prova che, con il giusto supporto, le aree interne possono essere fucina di progettualità ed innovazione sociale”.

Il sindaco ha inoltre invitato il Ministro Foti a visitare Gagliano Aterno “per conoscere di persona gli sforzi che la comunità sta facendo per combattere lo spopolamento e costruire un futuro migliore”.

“Le aree interne non sono solo un tema da trattare a livello teorico. Sono una parte viva e dinamica del nostro Paese, e vogliamo che il Governo nazionale lo riconosca con azioni concrete”, conclude Santilli.