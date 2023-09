GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO: PRIMO INCONTRO A RAIANO PER STUDIARE LE STRATEGIE

RAIANO – Tre incontri per progettare il futuro: il Gal Abruzzo Italico-Alto Sangro apre la fase di concertazione in vista del nuovo programma di intervento Leader, ovvero SRG06 per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale. Si tratta in pratica della nuova programmazione dei fondi dedicati ai Gal (circa 2,7 milioni di euro) che, come sempre, il Gruppo condivide con i diversi portatori di interesse e gli stakeholder. Un’occasione da non perdere per essere parte attiva e condivisa delle scelte di sviluppo nei tre settori principali trattati dal Gal: quello agroalimentare, quello enogastronomico e quello turistico.

Gli incontri sono riservati agli enti locali, alle pubbliche amministrazioni, alle PMI e loro consorzi, alle associazioni datoriali e di categoria, alle associazioni, agli enti privati che operano nell’ambito territoriale Leader “Peligna Alto Sangro”.

Il primo appuntamento è per giovedì 14 settembre (ore 17,30) a Raiano (L’Aquila) presso il salone della Cooperativa Agricola Ansape in contrada Cannuccia, incentrato principalmente sulle tematiche legate allo sviluppo agricolo ed enogastronomico dell’area. Due settori molto attivi che hanno messo in campo negli ultimi anni politiche mirate alla certificazione e studio – con riconoscimenti scientifici – dei prodotti locali: dalla rete di Bosco Amico, all’olio, al vino, ai prodotti caseari.

Il secondo incontro è in programma invece martedì 19 settembre a Castel di Sangro (ore 17,30) presso il Polo di Innovazione per il Turismo in Località Piana Santa Liberata, incentrato principalmente sulle tematiche legate allo sviluppo turistico dell’area.

Il Gruppo marketing ha fatto nella passata programmazione passi da gigante, ultimo solo in ordine cronologico è stato l’allestimento del Bosco delle Meraviglie a Roccaraso. Ma particolarmente proficui si sono rivelate le azioni sulla piattaforma a chilometro zero e sul turismo esperenziale ad esso collegato.

Il terzo e ultimo incontro si terrà invece martedì 26 settembre a Rocca Pia presso la sede operativa del GAL in Via del Colle (Palazzo Ducale Fidei), per la presentazione della bozza di Strategia di Sviluppo Locale. Si tratterà cioè di decidere quale direzione imprimere ai progetti del Gal, su quali bandi lavorare e quale strada percorrere. Insieme, dal basso, come i Gruppi di azione locale devono fare per loro costituzione.