GAL GRAN SASSO E GLI ALTRI 6 ABRUZZESI AL MERANO WINE FESTIVAL PER PROMUOVERE LE PRODUZIONI TIPICHE

L’AQUILA -Il GAL Gran Sasso Velino, insieme ad altri 6 GAL abruzzesi e nell’ambito del Protocollo d’intesa di valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche dei territori, sottoscritto tra GAL e Regione Abruzzo, partecipa alla 32^ edizione del Merano Wine Festival, una delle più importanti manifestazioni enogastronomiche internazionali, che si svolgerà dal 3 al 7 novembre prossimo.

I GAL cureranno l’area gourmet con laboratori di degustazione e la presentazione dei piatti espressione della cultura e delle tradizioni enogastronomiche delle terre d’abruzzo. La selezione, a cura dei gal abruzzesi e realizzati dall’unione regionale cuochi abruzzesi, ha utilizzato il criterio di rappresentare tutti i territori abruzzesi.

“La partecipazione del GAL Gran Sasso Velino a Merano – sottolinea il Presidente Paolo Federico – ha l’obiettivo, sin dalla presenza dello scorso anno, di valorizzare i prodotti tipici ed autentici della terra aquilana. Formeranno la base per la degustazione agli ospiti nazionali ed internazionali alcuni prodotti bandiera della nostra area come il pecorino dei paesi aquilani di Castel del Monte, le lenticchie di Santo Stefano, lo zafferano, i ceci e le carni. Insieme agli altri GAL, nell’ambito del progetto di cooperazione Terre d’Abruzzo, abbiamo creduto, insieme alla Regione Abruzzo e alle Camere di commercio di partecipare in forma unitaria a rappresentare le peculiarità delle nostre zone”.