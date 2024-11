TERAMO – No comment: questa la posizione assunta dal presidente del Gruppo di azione locale (Gal) Gran Sasso Laga, Carlo Matone, a seguito dell’articolo di Abruzzoweb che ha dato voce alle critiche provenienti nel mondo produttivo, agricolo e da parte di chi opera nel sociale, per l’utilizzo di ingenti risorse per eventi ludici e manifestazioni.

Come attestato dalle delibere elencate da questa testata, relative a show cooking, degustazioni, sagre, rievocazioni e ad una lunga lista di concerti.

Abruzzoweb ha chiesto una intervista al presidente, tramite il responsabile della comunicazione, Massimo Di Cintio, giornalista della società di comunicazione Virgola.com, che collabora in Abruzzo con la Snam, la società che sta realizzando il metanodotto Sulmona-Foligno. Oltre a essere vice presidente del Rotary Club Pescara Nord, referente territoriale Ferpi per Abruzzo e Molise, delegato comunicazione Fai, il Fondo Ambiente Italiano Abruzzo e Molise, membro dell’Accademia Italiana della Cucina e della Federazione Italiana Cuochi.

Di Cintio ha interpellato il presidente e poi ha riferito che non ci sarebbe stata replica.

Matone, commercialista, evidentemente non ritiene necessario dare spiegazioni e ribattere alle critiche, magari argomentando a favore delle sue scelte, evidenziando ad esempio la ricaduta sull’economia locale di manifestazioni e concerti, e dimostrando numeri alla mano che tutto ciò è in linea con la mission di un Gal, e con principi del suo Piano di sviluppo locale.

In qualità di organismo promosso dall’Unione Europea, e finanziato con i fondi Psr, gestiti dalla Regione Abruzzo, per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al “miglioramento socio economico delle zone rurali”, per “contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale”. Un approccio che “deve essere sviluppato con una prospettiva di lungo termine”, con riguardo “a servizi di base, infrastrutture, disoccupazione, povertà, inclusione sociale, parità di genere e gruppi vulnerabili”.