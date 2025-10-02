GAL GRAN SASSO VELINO: ABRUZZO AQUILANO PROTAGONISTA IN PALINSESTO ALMA TV – MARCOPOLO

NAVELLI – Continua l’impegno per promuove il territorio abruzzese al grande pubblico nazionale da parte del Gal Gran Sasso Velino presieduto da Paolo Federico.
In particolare, è stato presentato in conferenza stampa, presso il Centro Studi Americani di Roma, il ciclo di dodici puntate dedicate al racconto del territorio, dalla sua storia, dell’arte, tradizioni e natura.
“Abbiamo avviato questa importante iniziativa”, ha detto il sindaco di Navelli e presidente del Gal Gran Sasso Velino Paolo Federico, “per dare la possibilità al grande pubblico di scoprire territori dal fascino autentico a volte, meno conosciuto, ma di valore assoluto. Le riprese suggestive e dal forte impatto interessano uno dei territori più sorprendenti d’Italia come l’Abruzzo aquilano”.
La nuova proposta televisiva affidata all’Alma tv – Marcopolo, canale specializzato nella scoperta di luoghi suggestivi e davvero molto seguito dagli amanti dei viaggi, prevede, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30 la messa in onda dei seguenti documentari: L’Aquila, Piana Navelli, Alto Aterno, Avezzano, Piani Palentini, Piana del Cavaliere, Valle Roveto, Terre della Baronia, Altipiano delle Rocche, Valle Giovenco, Valle subequana e poi il meglio dell’Aquilano.
La serie che è stata di recente presentata a Roma è fatta di dodici documentari che andranno alla scoperta dei borghi alla natura passando dalle strade dell’Aquila al silenzio della Piana di Navelli, senza dimenticare il passaggio per le acque e foreste dell’Alto Aterno alla vivacità di Avezzano, fino agli orizzonti aperti dei Piani Palentini e della Piana del Cavaliere.
Poi la Valle Rovereto, l’eredità storica delle Terre della Baronia, l’aria pura dell’Altopiano delle Rocche: una terra che, pur vicina, resta lontana dai percorsi comuni e che merita di essere svelata.
