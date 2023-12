GALA’ SOLIDARIETA’ PESCARA: LILT, “DOPO COVID AUMENTO NEOPLASIE, SFORZI RADDOPPIATI PER PREVENZIONE”

PESCARA – “Oggi continuiamo a trascinarci dietro le conseguenze dei due anni di pandemia Covid-19: una maggiore incidenza delle neoplasie, un forte ritardo diagnostico e l’aumento della mortalità. L’unica via per contenere un vaso che rischia di traboccare da un momento all’altro è potenziare la macchina della prevenzione, come sta facendo la Lilt moltiplicando la propria presenza tra i giovani, nelle scuole, raddoppiando gli sforzi per garantire screening gratuiti e avviando progetti di ricerca destinati a chi ha già avuto il cancro”.

Lo ha detto il presidente della Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara, e membro del Consiglio Direttivo della Lilt Nazionale, il professor Marco Lombardo, nel corso della premiazione dell’Associazione in occasione della ventiduesima edizione del ‘Gran Galà della Solidarietà’, organizzato da Paolo Minnucci e svoltosi nella sala consiliare del Comune di Pescara, con il vicepresidente del Consiglio comunale Berardino Fiorilli e l’assessore alle Politiche Sociali Nicla Di Nisio.

“Il premio ricevuto, che condivido con tutti i malati oncologici – ha detto il presidente Lombardo –, è un riconoscimento che va a tutti i nostri volontari, medici e persone comuni, che pur nella pandemia e ancor di più a emergenza sanitaria conclusa, non hanno interrotto per un solo giorno le attività di supporto alla popolazione. Non abbiamo mai fermato le attività di prevenzione, ci siamo muniti di sanificatori e abbiamo continuato a fare le nostre campagne, abbiamo lavorato nelle scuole con la prevenzione primaria telematica, soprattutto per contrastare tra i giovani alcune pessime abitudini di vita che possono contribuire all’insorgenza di neoplasie, come il mangiare troppo, ovvero l’obesità, ricordando che almeno il 30 per cento della popolazione italiana è in sovrappeso. Poi abbiamo continuato la prevenzione secondaria, lasciando sempre aperti i nostri ambulatori per le visite mediche gratuite e stipulando convenzioni e protocolli d’intesa con la Procura della Repubblica e con le Forze dell’Ordine, a partire dalla Polizia municipale per campagne mirate”.

“Infine la prevenzione terziaria: in Italia ci sono almeno 3milioni e mezzo di persone che comunque nella loro vita hanno già avuto un contatto o un problema con il cancro e che dopo cinque anni di assistenza perdono il diritto, ad esempio, all’esenzione dai ticket sanitari per l’esecuzione degli esami di controllo, che pure hanno un costo. E noi abbiamo il dovere di occuparci di tali utenti, e la Lilt di Pescara a tal fine ha stilato due progetti nazionali, puntualmente finanziati dal Ministero della Salute, per assistere in modo specifico chi già si è ammalato promuovendo delle attività dedicate, come il progetto ‘Non Perdiamoci di vista’ e ‘MeetPsiconcologia'”.

A consegnare il premio alla Lilt e al presidente Lombardo è stato l’ex consigliere comunale emerito Ermanno Ricci.