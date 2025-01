GALANTE (LEGA ABRUZZO), “GRAZIE AL LAVORO DI D’ERAMO AREE INTERNE E DI MONTAGNA PROTAGONISTE”

PESCARA – “Aver riportato al centro dell’agenda politica il tema dell’agricoltura delle aree interne e di montagna è di vitale importanza per la tenuta di tante zone dell’Abruzzo, così come del resto d’Italia. Per questo ringrazio il sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo, per l’impegno e per la sua attenzione al settore primario e per aver posto le basi di un ambizioso piano di rilancio e sviluppo che avrà senza dubbio ricadute positive sulla nostra regione”.

Così in una nota Lino Galante, responsabile regionale Agricoltura della Lega Abruzzo, commentando i primi risultati delle analisi territoriali del progetto messo in campo dal ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste in collaborazione con Unioncamere, per definire una Strategia nazionale agricola per le aree interne.

“La Lega – ricorda Galante – è da sempre il partito che ha dato voce e forza ai territori. Nelle nostre aree interne e di montagna ci sono straordinarie risorse e potenzialità, si concentrano produzioni agricole di grande valore e caratterizzate da un’elevata tipicità, oltre a una maggiore vocazione al biologico. Con la definizione di una Snai agricola sarà possibile salvaguardare la biodiversità, creare nuove opportunità di occupazione e permettere ad agricoltori e allevatori di continuare ad essere i custodi dei nostri territori”, conclude Galante.