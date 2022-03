GALLERIA CHIUSA DA MESI MA LUCI RESTANO ACCESE: “SPRECO DA 170MILA EURO L’ANNO” A CARAMANICO TERME

PESCARA – La galleria è chiusa da mesi ma all’interno restano accese, 24 ore su 14, 500 lampade ad alto consumo.

Succede nella galleria Fontegrande di Caramanico Terme, in provincia di Pescara, lungo la statale 487. La strada è stata chiusa nel tratto compreso tra il km 19,000 ed il km 20,700 a causa della caduta di massi.

Della vicenda di recente si è occupata anche la trasmissione di Rete 4 “Fuori dal Coro”, del giornalista Mario Giordano.

“Per spegnere quelle luci avrebbero dovuto spegnere le luci di tutte le gallerie”, le parole sindaco di Caramanico Luigi De Acetis.

Questo perché, in sostanza, non c’è un interruttore autonomo per ciascuna galleria.

La denuncia è partita da un cittadino che ha segnalato l’anomalia monitorando la situazione in questi mesi.

Numeri che, moltiplicati per 365 giorni l’anno, “fanno circa 450mila kw/h. Se un Kilowattora costa 30 centesimi, il tutto si traduce in una spesa annua di 170mila euro”.

Ovvero quanto spenderebbero in energia oltre 200 famiglie, “uno spreco ingiustificato per una galleria chiusa da mesi”.