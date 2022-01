GAMBERO ROSSO PREMIA ECCELLENZE AQUILANE, NELLA GUIDA PANETTERIE D’ITALIA DUE PANI AL PANE DI PRATA

L’AQUILA – Due pani sono stati riconfermati anche quest’anno all’aquilano Pane di Prata, nella nuova edizione della guida Pane e Panettieri d’Italia 2022.

Presentata al Mediterraneo del Maxxi a Roma, la terza edizione della guida il Gambero Rosso premia le eccellenze italiane, assegnando premi e raccontando storie, per rendere il pane, alimento essenziale per eccellenza, “un’occasione di ripartenza, uno strumento prezioso per osservare, intervenire sul mondo agricolo e ripensare la filiera”.

Quest’anno la guida è ancora più ricca di storie di “artigiani virtuosi, che si mettono in gioco allargando l’offerta al pane”.

Tra questi, appunto, Bruno Chelli, oggi affiancato dal figlio Giacomo, per il progetto di valorizzazione e salvaguardia dei suoi prodotti, a partire dal territorio di origine.

“ll pane contadino, ricetta esclusiva della famiglia Chelli, è fatto con Solina, farro, farina integrale e lievito madre, la crosta è consistente e croccante, la mollica conserva nei giorni la fragranza della pasta madre”, si legge sul portale del Gambero Rosso.