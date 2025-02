GARA SCI ROCCARASO: PROCURA FEDERALE FISI IMPUGNA ANNULLAMENTO GIUDICE SPORTIVO DOPO RICORSO ATLETI

ROCCARASO – I genitori di alcune atlete under 14 avevano presentato ricorso al Giudice Sportivo Territoriale per “gravi irregolarità” nella gara di slalom speciale del Memorial del Castello e Trofeo Ad Amantys, disputata il 6 gennaio 2025 a Roccaraso, in provincia dell’Aquila, ottenendone l’annullamento il 17 febbraio scorso.

Ora è però arrivata l’impugnazione dalla Procura Federale Fisi, che “ha rilevato gravi anomalie nel ritardo della pronuncia e significative omissioni procedurali, tra cui la mancata individuazione degli incolpati e l’assenza di sanzioni disciplinari”.

Contestualmente, quindi, gli stessi ricorrenti hanno presentato reclamo alla Corte Federale di Appello, contestando l’omessa applicazione delle sanzioni nei confronti di arbitri, giuria, direttori tecnici, atlete e allenatori coinvolti, nonostante il Giudice Territoriale avesse già accertato gravi violazioni del Codice Etico Fisi.

“Ristabilire la giustizia sportiva con provvedimenti adeguati è fondamentale affinché i giovani atleti possano crescere in un ambiente competitivo sano, fondato su valori di integrità, rispetto, meritocrazia, onestà ed etica”, dichiara l’avvocato Erich Grimaldi, difensore dei genitori delle atlete coinvolte.