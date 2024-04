GARA PODISTICA DIOMEDEA A VASTO: ECCO LE STRADE DOVE DOMANI SARA’ VIETATO IL TRANSITO

VASTO – In occasione della gara podistica Diomedea a Vasto (Chieti) domani primo maggio 2024 dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (fino a cessate esigenze) è vietato il transito in Piazza Rossetti e Corso Italia. E’ vietata la sosta in Corso Nuova Italia, dall’intersezione con Piazza Rossetti fino all’intersezione con Largo Palmieri, sul lato sinistro. E’ vietato il transito e la sosta con rimozione forzata in Piazza Marconi, Piazza Del Popolo (anche per gli autorizzati) e Via Porta Palazzo.

Durante la manifestazione inoltre è previsto il divieto di transito a fasi, coordinato dagli operatori di Polizia Stradale, su Via San Michele, Via del Giglio, Via Madonna dell’Asilo, Via dei Conti Ricci, Viadotto Histonium, Via Rapisardi, Via Roma e Via Adriatica. E’ vietato il transito sul Viadotto Histonium dall’intersezione con Via Istonia; Divieto di transito e sosta con rimozione forzata nel parcheggio di Piazzale Histonium.

L’itinerario della gara: Piazza Rossetti, (partenza e arrivo), Corso Italia, Via Asmara, Via Smargiassi, Piazza Marconi, Viale delle Rimembranze, Via San Michele, Via Del Giglio, Via Madonna dell’Asilo, Via Dei Conti Ricci, Viale Paul Harris, Via Curtatone, Via Roma, Via Adriatica, Via Porta Palazzo, scalinata Porta Palazzo, Loggia Amblingh, Piazza Pudente, Corso De Parma, Piazza Diomede, Piazza Rossetti.