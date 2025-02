L’AQUILA – Grandi risultati per i ragazzi dell’aquilana “Lele Snowboard Academy” nella gara regionale Slalom Gigante che si è tenuta in località Passo Lanciano-Majelletta.

Per la categoria donne terza classificata Giorgia Patrissi, quarta classificata Valentina D’Alessandro, quinta classificata Martina Mercanti. Per la categoria uomini quinto classificato Lorenzo Ioannucci. Per la categoria ragazzi Alessandro Covani.