L’AQUILA – L’istituzione di un garante regionale per i diritti degli anziani, è quanto prevede la proposta di legge del consigliere Francesco Prospero (FdI), illustrata questa mattina in commissione ‘Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro’, presieduta da Paolo Gatti.

Il garante per i diritti degli anziani è già previsto nella Legge regionale 3/2000, votata all’unanimità.

Saranno ora definiti i contenuti e gli obiettivi della futura norma che dovrà ricevere il parere della Commissione Bilancio per quanto riguarda la parte finanziaria del progetto.

Il provvedimento pone particolare attenzione sulle iniziative di sensibilizzazione, in particolar modo per arginare le truffe verso una categoria fragile.

“Come diceva Papa Francesco chi non si prende cura, chi non valorizza gli anziani non ha futuro. Pertanto una società che vuole avere un futuro deve variare e prendersi cura dei propri anziani”, ha spiegato Prospero.

“Si tratta d’istituire formalmente il garante per gli anziani, o meglio il Garante per la terza età, e sarà una figura che andrà a coadiuvare gli anziani in tutte le problematiche che possono affrontare durante la vita. Soprattutto per esigenze sanitarie, per esigenze aggregative, quindi per l’accessibilità ai centri per l’aggregazione. Ma soprattutto per la lotta alle truffe che sono un fenomeno in forte ascesa, dal forte disvalore sociale, che questa figura potrebbe aiutare a contrastare d’intesa con tutte le istituzioni locali e chiaramente con le forze di polizia”.

“Abbiamo trovato ampia condivisione all’interno della commissione. Le minoranze hanno dato dei suggerimenti per migliorare il documento, suggerimenti condivisibili. Si procederà all’esame in prima commissione quindi per quanto riguarda il parere finanziario ma è già una legge che ha una copertura finanziaria e pertanto successivamente ritornerà in quinta commissione per le audizioni e per la discussione degli emendamenti”, ha concluso.