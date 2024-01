GAS A BOMBA: FORUM H2O, “ENNESIMO ATTACCO ALLL’AMBIENTE, AVVIATA PROCEDURA VIA PER ESTRAZIONE”

BOMBA – “Le aziende ‘fossili’ tornano alla carica per sfruttare nuovi giacimenti alla faccia della crisi climatica. È il caso della LNEnergy che lo scorso 9 gennaio ha depositato al Ministero dell’ambiente l’ennesimo progetto per cercare di estrarre gas dal giacimento Colle Santo a Bomba”.

Lo fa sapere in una nota il Forum H2O, che aggiunge: “Ricordiamo che già due progetti furono bocciati prima dalla Regione e poi dalla Commissione VIA nazionale per i gravissimi rischi connessi al dissesto idrogeologico e a sismi eventualmente innescati dalle attività estrattive. Ora il ministero svolgerà una verifica esclusivamente formale della completezza della documentazione e poi eventualmente aprirà la fase delle osservazioni del pubblico”.

“È sconcertante – viene sottolineato – che gli appelli di tutti i climatologi, dell’ONU e della stessa Agenzia Internazionale dell’Energia affinché non si proceda con nuovi progetti di estrazione di metano rimangano lettera morta mentre la crisi climatica è ormai sempre più grave. Fortunatamente i consumi di metano in Italia stanno crollando e saranno sempre minori. Sarebbe veramente miope scommettere su questo tipo di progetti del tutto obsoleti”.

“Per queste ragioni auspichiamo che riparta in maniera decisa e determinata quella mobilitazione di cittadini, associazioni ed enti locali che ha già bloccato i primi due progetti. Non appena sarà avviata la fase pubblica ci saranno poche settimane per fare sentire la propria voce e schierarsi dalla parte del Pianeta contro le ragioni del profitto”, conclude il Forum H2O.