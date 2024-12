GASDOTTO: SNAM AGLI AMBIENTALISTI DI SULMONA, “GLI ULIVI SONO SOLO 60 E SARANNO REIMPIANTATI”

SULMONA – Snam, in riferimento a una nota degli ambientalisti di Sulmona (L’Aquila) intende precisare, “che gli ulivi che insistono sull’area della centrale di Case Pente sono poco più di 60 (non 317). Non sono, inoltre, destinati all’abbattimento, bensì solo all’espianto e al successivo reimpianto, il tutto secondo autorizzazione rilasciata dall’ente preposto (Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura). Per quanto invece attiene agli ulivi che fanno riferimento alle linee di collegamento della Centrale di Sulmona alla rete esistente, anche in questo caso Snam ha acquisito le necessarie autorizzazioni da parte della Regione”.

“L’azienda ha inoltre siglato precisi accordi bonari di assenso con tutti i proprietari dei terreni su cui tali ulivi insistono, consentendo loro di raccoglierne i frutti prima degli interventi programmati. A seguire, agli stessi proprietari sarà riconosciuto il dovuto indennizzo economico e sarà concesso di decidere in piena autonomia le azioni di ripristino, compreso l’eventuale impianto di nuovi ulivi, da porre in essere nelle aree interessate, riconoscendo gli oneri anche per tali attività. Il tutto è dunque coerente con l’impegno storicamente profuso da Snam per infrastrutturare il Paese avendo cura dell’equilibrio dei suoi ecosistemi, come ribadito anche nel recente Transition Plan presentato a ottobre”.