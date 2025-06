GASDOTTO SNAM: VERRECCHIA (FDI), “OPERA GIA’ AVVIATA, STRATEGICA PER L’ITALIA”

L’AQUILA – “Quanto accaduto oggi in Commissione Ambiente, presieduta dal collega Emiliano Di Matteo (FI), ha semplicemente ribadito una posizione di principio che non ha e non avrà alcun effetto giuridico su un’opera già avviata e ritenuta strategica anche dai governi precedenti. L’opera serve all’Italia”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, che non è componente della Commissione Ambiente, dopo che i consiglieri della maggioranza di centrodestra in seno all’organismo, hanno votato insieme alle opposizioni di centrosinistra il no alla realizzazione del metanodotto SNAM Sulmona – Foligno.

“Il Partito Democratico ha voluto riproporre una posizione che il presidente, Marco Marsilio, ha già avuto modo di esprimere ufficialmente più volte, non a titolo personale, ma in rappresentanza dell’intera Regione Abruzzo”.

“Tuttavia, va ribadito che si tratta di un’infrastruttura pensata e realizzata non per l’Abruzzo, ma per garantire la sicurezza energetica dell’intero Paese – ha continuato Verrecchia -. Alla luce delle numerose sentenze, delle autorizzazioni ottenute e dell’avvio effettivo dei lavori, non vi sono più margini per bloccare la realizzazione dell’opera”.

“Anzi, le recenti vicende internazionali, come la guerra in Ucraina, hanno evidenziato quanto le grandi reti e le infrastrutture energetiche siano fondamentali per l’interesse nazionale. È importante ora che ci siano invece misure compensative sul territorio”, ha concluso Verrecchia.