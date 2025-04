GASOLIO AGRICOLO: COLDIRETTI ABRUZZO PLAUDE ALLO SNELLIMENTO DELLE PRATICHE

PESCARA – “Un passo importante verso la sussidiarietà orizzontale e lo snellimento burocratico a favore delle imprese agricole che non possono e non devono perdere tempo prezioso per l’attività aziendale”.

Coldiretti Abruzzo annuncia con soddisfazione che, con determina del 15 aprile scorso, la Regione Abruzzo ha autorizzato il Centro assistenza agricola (CAA) di Coldiretti, attraverso la società di servizi Impresa Verde Abruzzo, di poter eseguire – per ora in via sperimentale – la compilazione, la presentazione e la relativa autorizzazione propedeutiche al rilascio del “libretto dematerializzato” di assegnazione del carburante agricolo agevolato alle aziende associate.

“Dopo i disguidi tecnici lamentati dalle aziende agricole negli ultimi sei mesi e i numerosi incontri con il dipartimento agricoltura è stata accolta la nostra richiesta di provvedere in modo diretto all’assegnazione del carburante – dice Marino Pilati, direttore di Coldiretti Abruzzo e consigliere delegato di Impresa Verde Abruzzo – di fatto, in via sperimentale, il nostro Caa si sostituisce alla pubblica amministrazione per snellire le pratiche di assegnazione del carburante agevolato. Si tratta di un traguardo importante ma anche di una grande responsabilità nei confronti dei nostri soci e delle aziende agricole in generale”.

“Ringraziamo – aggiunge il presidente di Coldiretti Abruzzo Pietropaolo Martinelli – sia il dipartimento agricoltura nella persona della dottoressa Elena Sico, sia l’assessore regionale Emanuele Imprudente che ci ha accordato questa possibilità. Per noi è un primo passo verso un sistema più snello delle procedure e dei tempi della burocrazia. Ci impegneremo a rendere operativa la nuova procedura nel più breve tempo possibile nella continua collaborazione con la Regione Abruzzo per arrivare prestissimo ad una operatività concreta”.