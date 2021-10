GASTROENTERITI ANOMALE A SAN VALENTINO, STELLA (M5S) PRESENTA INTERROGAZIONE ALLA REGIONE

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE – “Appena mi è giunta la notizia mi sono immediatamente attivata per presentare un’interrogazione all’assessore competente, al fine di comprendere le ragioni di tale vicenda. Se dovesse essere accertato che l’acqua sia la causa dei problemi di salute che hanno colpito numerosi cittadini di San Valentino e non solo, è necessario che la Regione vada fino in fondo per conoscere le cause e le eventuali responsabilità, se mai ce ne fossero, di quanto accaduto”.

Così, in una nota, la consigliera regionale del M5S, Barbara Stella, in merito ai malori che stanno colpendo San Valentino in Abruzzo in Abruzzo Citeriore e che probabilmente sono legati ad una contaminazione dell’acquedotto che serve le case del paese nel pescarese.

E prosegue la pentastellata: “l’acqua è un bene fondamentale per i cittadini e pertanto sarà altrettanto fondamentale ripristinare definitivamente la salubrità dell’acqua potabile con ogni mezzo disponibile. Continuerò a monitorare in questi giorni gli sviluppi di questo episodio auspicando che i risultati delle analisi predisposte da Asl e Comune arrivino al più presto, affinché la Regione si muova il prima possibile per evitare che questi problemi possano interessare anche le aree limitrofe”.

“Nel momento in cui la nostra Regione è già fortemente colpita dalla grave crisi idrica, un problema sanitario legato alla contaminazione dell’acqua sarebbe un’ulteriore aggravio per i cittadini, pertanto la Regione deve intervenire in maniera rapida e determinata”, conclude.