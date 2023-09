”GASTRONOMIA TERAMANA”: EVENTO ALL’INSEGNA DELLA CUCINA MEDIEVALE

TERAMO – Cosa mangiavano i nostri avi nel medioevo? Quali i menu delle feste nel ‘500 o nei banchetti nuziali del ‘700 nell’Abruzzo teramano? Quali leccornie preparavano i cuochi in occasione delle visite di regine o di altri personaggi illustri a Teramo e provincia? E di questa antichissima tradizione, quanta e quale è arrivata ai nostri giorni? Quali le ricette più prelibate dell’ormai celebratissima gastronomia aprutina?

A queste e ad altre domande cercheranno di rispondere l’antropologa Alessandra Gasparroni, il medico Claudio D’Archivio e la giornalista gastronomica Carla De Iuliis nel corso dell’incontro previsto per giovedì 14 settembre alle ore 18 presso la villa comunale di Teramo in piazza Garibaldi. L’incontro dal titolo “Gastronomia teramana, ieri e oggi” si tiene nell’ambito della rassegna “Stasera Libri” di Natura indomita, ed è organizzato dall’associazione culturale Big match in collaborazione con la casa editrice teramana Ricerche&Redazioni.

Alessandra Gasparroni è autrice del bellissimo libro “A tavola con il tempo”, nel quale racconta di pranzi e banchetti di un tempo, pranzi nuziali, gare gastronomiche, menu principeschi, per guardare il divenire storico e sociale attraverso la lente di ingrandimento del cibo.

Claudio D’Archivio è curatore del libro “La cucina teramana”, che raccoglie 121 ricette della più antica tradizione gastronomica teramana provenienti dai libri e dagli appunti inediti dell’indimenticabile professor Rino Faranda, grecista colto e raffinato, straordinario cultore e divulgatore dell’arte culinaria teramana. Carla De Iuliis, comunicatrice di professione, è un’appassionata foodblogger e apprezzata giornalista gastronomica per prestigiose riviste nazionali.

Nel corso della serata sarà possibile acquistare entrambi i volumi editi da Ricerche&Redazioni.