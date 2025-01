GATTI IMPALLINATI A PINETO: SCATTA DENUNCIA ANIMALISTI, “FERMARE PERSONA PERICOLOSA”

PINETO – “Haxsel, Piki e Miki sono stati feriti dal vicino di casa con un fucile ad aria compressa modificato, riempiendoli di pallini che non potranno essere estratti. Fortunatamente non sono in pericolo di morte, ma questo non rende meno grave il gesto dell’uomo”.

A denunciarlo, in una nota, Piera Rosati, presidente LNDC Animal protection, che esprime” profonda indignazione per l’episodio avvenuto a Pineto (Teramo), dove un uomo ha sparato ai gatti dei vicini, fortunatamente senza ucciderli”.

“I gatti, infatti – spiega -, sono stati soccorsi subito dai loro familiari e portati dal veterinario per le cure del caso, anche se pare che i pallini non si possano estrarre. Secondo le notizie riportate, l’individuo avrebbe agito infastidito dalla presenza degli animali nel suo giardino”.

“Questo atto di violenza gratuita nei confronti di animali indifesi è inaccettabile e deve essere perseguito con la massima severità. Sparare a un gatto domestico non solo provoca sofferenza ed eventualmente morte all’animale, ma rappresenta anche un grave pericolo per la sicurezza pubblica”.

LNDC Animal Protection ha presentato una denuncia alle autorità competenti, “che comunque hanno già provveduto a sequestrare il fucile ad aria compressa utilizzato per questo gesto di estrema crudeltà”, viene annunciato.

L’associazione continua a ribadire “la necessità di inasprire le pene previste per le leggi a tutela degli animali, affinché episodi simili non si ripetano”.

“È fondamentale che la società prenda coscienza della gravità di tali gesti e che la politica acceleri il processo decisionale con cui si sta discutendo in Parlamento di un inasprimento delle pene – prosegue Rosati – La violenza verso gli animali è spesso un indicatore di comportamenti pericolosi anche nei confronti delle persone, e non può essere tollerata in alcun modo”.

“LNDC Animal Protection prosegue nel suo incessante impegno nella difesa dei diritti degli animali e invita i cittadini a segnalare alle autorità competenti qualsiasi episodio di maltrattamento o crudeltà. Solo attraverso la collaborazione e la sensibilizzazione si può sperare di costruire una società più giusta e rispettosa verso tutte le forme di vita”, conclude la nota.