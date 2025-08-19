GATTI UCCISI A BASTONATE A PESCARA: SCATTANO DENUNCIA E TAGLIA ANIMALISTI

PESCARA – “È degno di un film dell’orrore quanto accaduto a Pescara dove due gatti randagi sono stati picchiati con un bastone fino ad ucciderli”.

Il fatto è accaduto in via Pian Delle Mele e sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che in una breve nota scrive: “È l’ennesimo atto criminale e di violenza inaudita nei confronti degli animali che dobbiamo registrare in questo mese di agosto in tutto il territorio nazionale. Siamo grati alla polizia locale che sta svolgendo le indagini a quanto ci risulta con massima dedizione e serietà.

“Noi – scrivono gli animalisti – dal canto nostro presenteremo una denuncia alla procura di Pescara e mettiamo a disposizione una ricompensa di 500 euro che pagheremo a chi con la sua denuncia formale alle forze dell’ordine permetterà di individuare e far condannare in via definitiva gli autori di questo atto di inaudita violenza”.