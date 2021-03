GATTO BUTTATO DAL TRENO A PESCARA. APPELLO PER RICERCHE AEREE O PER MEZZO DRONI

PESCARA – Un appello per avviare ricerche aeree del gatto Grisu’ scomparso da due giorni dopo essere stato allontanato dal treno nella notte di domenica alla stazione di Pescara.

L’appello dell’Associazione italiana difesa animali ed ambiente è stato rivolto innanzitutto ai componenti dell’aereoclub della città abruzzese, ma è aperto a tutti i proprietari di droni residenti in zona che possono mettersi a disposizione per aiutare in queste ricerche. Ovviamente al fine di evitare inutili confusioni si chiede a tutti coloro che vogliano mettersi a disposizione di contattare la sede pescarese dell’Enpa che sta coordinando le ricerche.