GAZA: ACERBO, “RIVENDICO DENUNCIA CONTRO MELONI E MINISTRI, COMPLICI DI GENOCIDIO”

ROMA – “Rivendico di essere uno dei cinquantotto firmatari della denuncia nei confronti di Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Guido Crosetto e Roberto Cingolani per complicità nel genocidio e in altri gravi crimini di guerra e contro l’umanità. Rivolgersi alla Corte Penale Internazionale non è un atto di violenza ma un doveroso tentativo di far rispettare il diritto internazionale nel mentre è in corso un genocidio di cui è complice il governo del nostro paese”.
Lo afferma, in una nota, l’abruzzese Maurizio Acerbo, segretario nazionale del partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, dopo l’annuncio della premier ieri sera, ospite del programma Porta a Porta: “Io, il ministro Tajani e Crosetto e l’amministratore delegato di Cingolani siamo stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio. Ora io credo che non esista un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere”, ha detto.
“Come al solito la nostra iper cinica e spregiudicata presidente – aggiunge – ha giocato la carta del vittimismo nel corso del consueto monologo nella trasmissione del fido Bruno Vespa. Le vittime sono i bambini e i civili di Gaza non Meloni e i suoi sodali, alleati e complici di Netanyahu. La nostra denuncia è circostanziata e sarebbe dovere del conduttore invitare i promotori a illustrarli in trasmissione”.
“Auspico che gli organi di informazione consentano all’opinione pubblica di conoscere i difficilmente contestabili fatti oggetto della denuncia. Ricordo che è possibile firmare on line per appoggiare la denuncia e invito a farlo: www.giuristiavvocatiperlapalestina.org”, conclude.
