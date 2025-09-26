GAZA: IN PROSSIMO CONSIGLIO RISOLUZIONE PD E M5S, “ABRUZZO CONDANNI GENOCIDIO, RICONOSCA PALESTINA”

L’AQUILA – La questione palestinese, invasione e i massacri a Gaza dell’esercito del governo israeliano Benjamin Netanyahu arrivano in Consiglio regionale con due risoluzioni che saranno presentate nella seduta del 0 settembre.

La prima del consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci, con un documento intitolato “Risoluzione per condannare il genocidio in Palestina e per interrompere la cooperazione con Israele”, la seconda a firma deio consiglieri del M5s Erika Alessandrini e Francesco Taglieri e dal titolo “Sospensione immediata di ogni relazione economica, istituzionale, amministrativa e di cooperazione della Regione Abruzzo con lo Stato di Israele, alla luce delle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e della dignità umana”.

La risoluzione di Pietrucci era stata depositata a giugno, prima dell’escalation e aveva spiegato il consigliere dem: “si chiede espressamente di tagliare i rapporti con tutti i soggetti riconducibili al governo israeliano che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, fino a che il rispetto del diritto internazionale non venga ripristinato. Gaza sta morendo, il Governo agisca per mettere fine ai massacri di Israele”.

E ancora, “ogni gesto individuale e collettivo, ogni azione di denuncia istituzionale, ogni forma di impegno politico e civile possono accelerare il cessate il fuoco e formare lo sterminio in atto. La posizione che Regione Abruzzo deve assumere è esclusivamente nei confronti dell’attuale Governo israeliano, non del popolo israeliano, né tanto meno delle persone di religione ebraica e delle comunità ebraiche presenti in Abruzzo, da sempre protagoniste del dialogo interreligioso e dell’impegno contro ogni forma di violenza”.

Per quel che riguarda la risoluzione penstastellata, spiega Alessandrini, la richiesta è che la “Regione Abruzzo condanni ufficialmente il genocidio del popolo palestinese; sospenda ogni accordo o cooperazione con enti e istituzioni israeliane; promuova iniziative di solidarietà concreta, dall’invio di aiuti umanitari all’accoglienza dei civili feriti; solleciti il governo nazionale al riconoscimento dello Stato di Palestina e a sostenere sanzioni mirate contro i responsabili di crimini di guerra”

Per quel che riguarda l’attacco con i droni alla Global Sumud Flotilla, ha dichiarato Alessandrini: E’ un atto che ha indignato governi e organizzazioni per i diritti umani e che ha mostrato come persino i tentativi di soccorso siano ostacolati con la forza. La Sumud Flotilla rappresenta la speranza ma è stata accolta con le bombe. È la dimostrazione che non siamo di fronte solo a una guerra, ma a un disegno di annientamento che la comunità internazionale deve fermare». Intanto, a Gaza, le Nazioni Unite denunciano una carestia senza precedenti, con centinaia di morti ogni giorno per mancanza di cibo e cure. La Corte penale internazionale ha già emesso mandati di arresto per i vertici del governo israeliano con accuse di crimini di guerra e contro l’umanità”.

E conclude: “approvare la risoluzione «è un atto di responsabilità politica e morale, la nostra voce regionale può sembrare piccola, ma unita a quella di altre Regioni, delle piazze e dei cittadini, diventa un grido che nessun governo potrà ignorare. Non possiamo restare muti davanti alla cancellazione di un popolo”.