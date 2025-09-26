GAZA: RISOLUZIONE CDX CONSIGLIO REGIONALE, “SOSTENIAMO GOVERNO NELLA RICERCA DI SOLUZIONE SERIA”

L’AQUILA – “Abbiamo depositato oggi una risoluzione che impegna il presidente della Regione e il governo regionale a promuovere e sostenere ogni iniziativa del governo italiano utile alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese. La Regione Abruzzo condanna da sempre con fermezza ogni forma di violenza e ritiene che la crisi in Medio Oriente debba essere affrontata con serietà, responsabilità e rispetto per le popolazioni coinvolte”.

Così, in una nota, i capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, Emiliano Di Matteo, Vincenzo D’Incecco, Marianna Scoccia, Luciano Marinucci.

“Il governo italiano – aggiungono – ha dimostrato fin da subito attenzione e impegno, sia sul piano diplomatico che umanitario, fornendo assistenza alla popolazione di Gaza e accogliendo il maggior numero di rifugiati provenienti dalla Striscia. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito con chiarezza la priorità del cessate il fuoco e la mozione che sarà presentata in Parlamento per il riconoscimento della Palestina, subordinata al rilascio degli ostaggi e all’esclusione di Hamas da ogni forma di governo, rappresenta un passo concreto verso una soluzione equilibrata e duratura”.

“Riteniamo irresponsabile strumentalizzare il conflitto per fini politici interni, alimentando tensioni e promuovendo manifestazioni che rischiano di destabilizzare il Paese. Le istituzioni devono operare per costruire ponti, non per alzare muri. La nostra risoluzione vuole riaffermare il ruolo delle istituzioni regionali nel sostenere un percorso di pace, nel rispetto della diplomazia e della legalità internazionale. Il nostro compito è quello di contribuire, con onestà e senso delle istituzioni, a una soluzione che metta al centro la vita e la dignità delle persone”, concludono.