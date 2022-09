GB, ALLARME PER LA SALUTE DELLA REGINA: CARLO A BALMORAL, BBC CAMBIA PROGRAMMI

LONDRA – Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla 96enne regina Elisabetta, le cui condizioni si sono aggravate nelle ultime ore.

Lo riportano i media, precisando che anche il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo in linea di successione, è partito da Londra per raggiungere la Scozia.

La regina è stata posta sotto controllo medico, nel castello di Balmoral dove sta trascorrendo l’estate, perché i medici si sono detti preoccupati per il suo stato.

Il preoccupante stato di salute della regina è sempre più al centro dell’attenzione del Regno Unito: la Bbc ha modificato il suo palinsesto e lo speaker della Camera dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, ha interrotto il dibattito sull’energia per esprimere la vicinanza alla regina di tutti i membri dell’assemblea.

A conferma dell’attenzione di tutto il mondo su quanto sta accadendo a Balmoral il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia di un aggravamento di salute per la regina Elisabetta. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva: “Gateway time-out”.

“L’intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace” sulle condizioni di Elisabetta II, ha dichiarato la neo premier, Liz Truss. “I miei pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la regina e per la sua famiglia in questo momento”, ha aggiunto.

[mqf-scorrimento]