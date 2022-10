GB, LA PREMIER LIZ TRUSS SI DIMETTE: “NON POSSO ANDARE AVANTI”

LONDRA – Liz Truss si è dimessa da leader del Partito conservatore e rimarrà premier solo fino a quando non sarà scelto un successore.

Lo ha annunciato la stessa primo ministro britannica in una breve dichiarazione a Downing Street dopo settimane disastrose alla guida del Regno Unito e ha aggiunto che il voto per la sua successione si terrà “da qui alla prossima settimana”.

Il governo “ha ottenuto risultati sulle bollette energetiche”, oltre a “delineare una visione per un’economia a bassa tassazione e alta crescita che sfrutterebbe le libertà della Brexit”. Ma “riconosco che, data la situazione, non posso portare a termine il mandato per il quale sono stata eletta dal partito conservatore”, ha dichiarato affermando di essere entrata in carica “in un momento di grande instabilità economica e internazionale”.

Truss è stata in carica come premier britannica per soli 45 giorni, il mandato più breve dei primi ministri del Regno Unito. Il secondo, sottolineano i media britannici, fu quello di George Canning, rimasto in carica per 119 giorni prima di morire nel 1827.