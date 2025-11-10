GD IN CONGRESSO A NAPOLI: “ABRUZZO PROTAGONISTA”, GILENO COORDINATORE VERTICE NAZIONALE

NAPOLI – Dopo cinque anni di attesa, i Giovani Democratici ripartono dal Congresso nazionale svoltosi l’8 e 9 novembre a Napoli.

“Tra i protagonisti assoluti del nuovo corso c’è l’Abruzzo, che torna al centro della scena politica giovanile nazionale con ruoli di primo piano e una forte rappresentanza territoriale”, si legge in una nota.

Infatti il congresso ha sancito l’elezione della nuova Segretaria nazionale Virginia Libero, 27 anni, padovana, al termine di un percorso unitario che ha visto convergere le candidature di Claudio Mastrangelo (pescarese, già segretario regionale dei GD Abruzzo), Tommaso Sasso e Paolo Romano.

E al termine la neo segretaria ha annunciato la nomina di Saverio Gileno, segretario regionale dei Giovani Democratici dell’Abruzzo, come coordinatore nazionale, riportando così la nostra regione al vertice della più grande organizzazione giovanile italiana, dieci anni dopo il vicesegretario Stefano Albano, oggi segretario provinciale del PD aquilano.

“L’Abruzzo in questi anni è stato un baluardo di questa organizzazione, anche in assenza di una direzione nazionale – dichiara nella nota Saverio Gileno – Abbiamo continuato a lavorare con passione, diventando spesso un esempio per il resto del Paese. Ora porteremo questa energia anche sul piano nazionale, per dare a tutte e tutti i giovani la possibilità di restare e tornare in Italia. Prosegue intanto senza sosta l’attività dei Giovani Democratici d’Abruzzo, impegnati nei prossimi appuntamenti elettorali a Chieti e negli altri Comuni, con l’obiettivo di consolidare la presenza del movimento sui territori”.

La delegazione abruzzese, composta da Emanuele Castigliego, Silvia Sbaraglia, Maria Citarella, Leonardo Quaglia, Federico Proterra, Pia Finoli, Annachiara Di Lorenzo, Aurora Bruno, Andrea Di Muzio, Ilaria Barnabei, Caterina Marzi, Saverio Gileno e Paolo Antonelli, ha animato il dibattito nei due giorni di lavori, “confermando la vivacità politica dei GD Abruzzo”.

Grande accoglienza in sala anche per l’intervento del senatore Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito Democratico, che ha curato in prima persona il dossier sulla riapertura dei Giovani Democratici.

“L’Abruzzo si conferma protagonista anche nella nuova Direzione nazionale, dove entrano Pia Finoli, Silvia Sbaraglia e Claudio Mastrangelo, a cui subentrerà prossimamente Emanuele Castigliego. Riconoscimento speciale per Paolo Antonelli, già segretario provinciale dei GD L’Aquila, che ha presieduto la commissione congressuale nazionale”, conclude la nota.