GDF: ARRIVA ALL’AQUILA LA MOSTRA ITINERANTE DELL’ORDINE MILITARE D’ITALIA “VIRTUS ET HUMANITAS”

L’AQUILA – Un’esposizione che, attraverso installazioni grafiche, propone un viaggio nel tempo unitamente ad una profonda riflessione sul percorso compiuto dall’Italia verso gli auspicati traguardi di pacificazione fra i popoli.

Venerdì 31 gennaio, alle ore 10:30, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila verrà inaugurata la mostra itinerante dell’Ordine Militare d’Italia “Virtus et Humanitas”, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose locali.

“Nel percorso della mostra si evidenziano principi che illuminano epoche diverse e si forniscono preziose indicazioni per identificare fra gli antichi valori della virtus e della humanitas e le loro più recenti declinazioni, nuovi riferimenti per arricchire di contenuti il cammino delle donne e degli uomini di oggi, in uniforme e non, verso sempre più nobili orizzonti, per il proprio Paese e per l’intera umanità”, si legge in una nota.

La mostra, promossa dal Gruppo Decorati OMI, è patrocinata dal Ministero della Difesa. L’Ordine Militare d’Italia (OMI) è un’istituzione della Repubblica Italiana finalizzata a ricompensare “le azioni distinte compiute in guerra da unità delle forze armate nazionali o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore”.

L’OMI, rappresentato dal Presidente della Repubblica e costituito dal Gruppo Decorati, quest’anno festeggia i 210 anni dalla sua fondazione: un lungo percorso in campo storico e politico, sempre animato dagli stessi valori e dalle stesse virtù che faranno da guida ai visitatori.

“Virtus et Humanitas” sarà aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, mentre il venerdì dalle 10:00 alle 12:00 (festivi esclusi).

Gli interessati potranno prenotare la visita entro il giorno precedente scrivendo all’indirizzo di posta elettronica aq0230009@gdf.it o telefonando ai numeri tel. ufficio 0862-343090/342223 – cell. 331.7448546.