GDF: LAMANUZZI NUOVO COMANDANTE PROVINCIA L’AQUILA, INCONTRO CON SINDACO BIONDI

L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha incontrato il nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza, colonnello Cosimo Lamanuzzi.

Insediatosi questa mattina nel corso della cerimonia di avvicendamento con il colonnello Gabriele Nastasi, destinato al comando generale del corpo, Lamanuzzi proviene dalla scuola di polizia economico-finanziaria di Ostia Lido.

Nel formulare i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo comandante provinciale, Biondi ha ricordato, si legge in una nota, “il grande valore della Guardia di Finanza e il suo profondo radicamento nella realtà territoriale del capoluogo abruzzese, con la presenza dei comandi regionale e provinciale e soprattutto della Scuola ispettori e soprintendenti, grazie alla cui disponibilità è stato possibile ospitare le principali strutture istituzionali dopo il sisma del 2009. Circostanza, tra le altre, che ha portato il Consiglio comunale dell’Aquila a conferire la cittadinanza onoraria alla Guardia di finanza nella primavera del 2012.

Il sindaco Biondi ha avuto anche parole di elogio per il comandante uscente, colonnello Nastasi, “per l’operato di altissimo profilo e per la proficua attività dimostrati all’Aquila nei tre anni in cui ha guidato il comando provinciale”.