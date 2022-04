GDF L’AQUILA: CANDIDATI CONCORSO SI FANNO SOSTITUIRE ALLE PROVE SCRITTE, INCHIESTA PROCURA IN CORSO

L’AQUILA – Una sessantina di candidati si sarebbero fatti sostituire da “alter ego” molto più preparati, alla prova scritta di uno dei concorsi per l’arruolamento nella Scuola Ispettori e Sovrintendenti delle Fiamme gialle di Coppito, a L’Aquila.

Questa l’ipotesi, sconcertante, alla base dell’inchiesta della Procura dell’Aquila.

A rivelarlo Il quotidiano il Messaggero, con il giornalista Marcello Ianni.

Il quotidiano spiega che il pm Stefano Gallo aveva chiesto l’arresto in carcere o ai domiciliari, per i presunti truffatori, ipotizzando il reato di introduzione clandestina in luoghi militari. il Gip del Tribunale dell’Aquila, Guendalina Buccella si è invece orientata per l’ipotesi di truffa e ha rigettato le misure.

Le persone coinvolte sono di età compresa tra i 25 ed i 27 anni, in buona parte provenienti dalle regioni del Sud. I loro “sostituti” si sono presentati al concorso con documenti falsificati, spacciandosi per i candidati. Il giochetto però è stato scoperto.