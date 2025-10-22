GDF L’AQUILA: OLTRE 1.100 ALLIEVI MARESCIALLI GIURANO FEDELTA’ ALLA REPUBBLICA, ATTESE 5MILA PERSONE

L’AQUILA – Sono attesi circa 5mila ospiti, tra familiari ed amici, per gli oltre 1.100 marescialli allievi del 94esimo corso “Dodecanneso” della Guardia di Finanza che il prossimo venerdì 24 ottobre, al termine del triennio di formazione, presteranno il proprio Giuramento individuale di fedeltà alla Repubblica Italiana all’Aquila.
La cerimonia militare, che – si legge in una nota “rappresenta la conclusione di un intenso percorso formativo”, si svolgerà nella Piazza d’Armi della Scuola, con inizio alle ore 15:30.
La manifestazione si terrà alla presenza del comandante della Scuola, Gabriele Failla, e vedrà i giovani marescialli rinnovare il Giuramento prestato collettivamente, “con una formula innovativa ed emotivamente coinvolgente”, conclude la nota.
