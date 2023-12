GDF SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI: RINNOVO CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA

L’AQUILA – Sottoscritta la nuova convenzione volta ad assicurare il riconoscimento dei crediti formativi universitari all’iter addestrativo triennale svolto dagli allievi marescialli, utili al conseguimento della laurea in “Operatore Giuridico di Impresa”.

La convenzione è stata firmata questa mattina presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, il comandante dell’Istituto, Gen. D. Gabriele Failla, ed il rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, il professor Edoardo Alesse.

Stipulata il 24 maggio 2010 e perfezionata nel dicembre 2015, la convenzione riconosce e valorizza le attività scientifiche e di studio sviluppate presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti nella prospettiva di perfezionare ulteriormente la preparazione tecnico-professionale degli allievi. A partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo, sono già oltre 6700 i frequentatori di corso della Scuola che hanno conseguito il titolo accademico.

“La Guardia di Finanza – ha sottolineato il Generale Failla – pone la componente umana al centro della propria mission e in tale ottica la formazione rappresenta un’attività strategica perché, più di altre, consente di preparare i giovani allievi alle sfide dell’attività operativa. In questo percorso di crescita, la convenzione con l’Università de L’Aquila riveste un ruolo fondamentale in quanto consente di perseguire standard di conoscenza di assoluta eccellenza”.

Il rettore Alesse, nell’esprimere grande soddisfazione per il rinnovo dell’atto convenzionale, ha sottolineato “l’importanza per l’Ateneo della collaborazione interistituzionale con la prestigiosa Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza”.