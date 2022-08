GDF TERAMO: IL COLONNELLO FABRIZIO CHIRICO È IL NUOVO COMANDANTE PROVINCIALE

TERAMO – Guardia di Finanza di Teramo ha salutato oggi il Colonnello Gianfranco Lucignano e ha accolto il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Fabrizio Chirico.

Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina, presso la Caserma “Andrea Costantini”, con una sobria ma significativa cerimonia, presenziata dal Comandante Regionale Abruzzo, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, di fronte a una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovraintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio e con la partecipazione della locale Sezione dei Finanzieri in congedo (A.N.F.I.).

Il Comandante Regionale ha espresso i ringraziamenti per l’opera prestata dal Colonnello Lucignano, che dopo tre anni è destinato ad un altro prestigioso e delicato incarico alla guida del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, e ha rivolto al Colonnello Chirico un augurio di “buon lavoro”, sottolineando l’importanza dell’incarico assunto.

Con il saluto di commiato, il Colonnello Lucignano ha espresso massima gratitudine e un sentito ringraziamento per la collaborazione e per l’attività istituzionale svolta da tutti i finanzieri teramani, e ha rivolto quindi al Colonnello Chirico un augurio di buon lavoro per il nuovo incarico. Contraccambiando il saluto, il Colonnello Chirico ha assicurato impegno e sostegno operativo al Comandante Regionale e ha esortato il personale a proseguire l’azione di servizio con la stessa dedizione del passato.

Il nuovo Comandante Provinciale, titolato con il “Corso Superiore di Polizia Tributaria”, proviene da Roma, ove ha ricoperto l’incarico di Ufficiale Addetto al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nato a Prignano Cilento (SA) l’8 agosto 1968, dal 1987 al 1991 frequenta il corso di studi presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

Nel 1997 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’università di Salerno e, nel 2001, l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.