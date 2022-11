MERANO – Un gemellaggio tra gli Istituti Alberghieri abruzzesi e quelli della provincia autonoma di Bolzano, per condividere esperienze e saperi, scambiando opportunità formative e di pratica sul campo, è stato stretto nella città altoatesina in occasione del Wine Festival.

Durante la prestigiosa kermesse enogastronomica, alla quale l’Abruzzo per la prima volta su impulso del vice presidente della Regione con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, partecipa con un proprio spazio grazie all’inedito sforzo congiunto di Regione, Camere di Commercio di Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia, Gal (Gruppi di azione locali), Istituti Alberghieri di L’Aquila, Teramo, Pescara e Villa Santa Maria (Chieti), e dell’Unione regionale cuochi abruzzesi, si è svolta una cena di gala, “firmata” dallo chef William Zonfa, nella quale Imprudente e il vice presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Giuliano Vettorato, hanno sancito la collaborazione.

“Nella prospettiva di continuare a lavorare insieme con la realtà meranese”, ha commentato Imprudente, “il sistema abruzzese e quello di questo territorio costruiranno insieme processi formativi per un interscambio e per sviluppare la capacità di far crescere tutti i ragazzi nella prospettiva funzionale di un mercato del turismo che richiede sempre più professionalità e capacità di porsi a livello internazionale”.

“Il Wine Festival è un’occasione per potersi confrontare tra le varie comunità italiane, questo gemellaggio nasce dalla volontà di scambiare le professionalità delle scuole alberghiere abruzzesi e altoatesine, fondendosi e confondendosi, per far crescere docenti e allievi”, ha aggiunto Vettorato.

“Le porte per l’Abruzzo sono sempre aperte così come noi verremo in Abruzzo per confrontarci. Il turismo è una parte del motore della nostra economia ed è giusto valorizzarlo e confrontare usi, costumi, ma soprattutto metodi differenti”.

Lo spazio Abruzzo al Merano Wine Festival, ieri visitato anche dal neo ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, continua intanto con il suo fitto programma di show cooking, dopo che ieri al Teatro Puccini la premiazione dei Platinum Award 2022, massimo riconoscimento assegnato dal The WineHunter Helmuth Köcher, ha visto premiati anche gli abruzzesi Fattoria La Valentina con 2019 Bellovedere Montepulciano D’abruzzo Terra dei Vestini Riserva Doc per la categoria Wine e Ursini con Piparolo con Mousse Di Baccalà per la categoria Food.