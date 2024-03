GENERAZIONE BELLEZZA: ABRUZZO, ORGOGLIO E PASTORIZIA SU RAITRE

L’AQUILA – Abruzzo. Parco Nazionale del Gran Sasso. Qui, nelle terre intorno a Calascio e alla sua magnifica Rocca, un tempo pascolavano fino a tre milioni di pecore.

Se ne parlerà lunedì 25 marzo, alle 20.15, su Rai3 con nuovo appuntamento con “Generazione Bellezza”, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini.

Oggi la pastorizia sta tornando a essere un fattore di rinascita e di orgoglio, grazie soprattutto ad una rete di “donne pastore” che vivono il loro lavoro coniugando tradizione e innovazione. Giovani imprenditrici tessitrici, guide, narratrici a dorso di asino tra ruralità e accoglienza di alta qualità, che comprano una lana altrimenti diventata rifiuto speciale.

Queste donne ogni giorno dimostrando come la pastorizia in Abruzzo possa creare una rete di benessere diffuso e condiviso, valorizzando persone, tradizioni e territori, da un mondo antico che diventa speranza per il futuro.