L’AQUILA – “Troppo spesso si confonde quella che è la misurazione della vista, in occasione della scelta dell’occhiale, e quella che è la salute dell’occhio, in quanto potrebbero esserci patologie nascoste e non diagnosticate. Ecco perché abbiamo inteso festeggiare i nostri sessant’anni con screening gratuiti, a ribadite l’importanza assoluta della prevenzione”.

Ad affermarlo è il dottor Germano Genitti, alla vigilia del 60esimo anniversario, che sarà celebrato in piazza Duomo, nel cuore del centro storico dell’Aquila, il 12 e 13 ottobre prossimo, nel segno della prevenzione visiva e oculare e con visite gratuite in collaborazione con la Clinica Oculistica dell’ospedale dell’Aquila, la Banca degli Occhi del capoluogo regionale e la Onlus “Una Vista da Aquilotto”.

Ci saranno poi momenti di divertimento e di intrattenimento, anche per i bambini: tra le altre cose, sarà allestita un’area di gonfiabili per i più piccoli, ed è previsto un aperitivo speciale sabato 12 ottobre alle 18:30 presso Galerie, il punto vendita Genitti Ottici del centro storico dell’Aquila, in Corso Federico II, nei pressi di piazza Duomo. Sponsor ufficiale della importante due giorni è la multinazionale Hoya, leader mondiale nella produzione di lenti oftalmiche.

Germano Genitti, che gestisce l’attività fondata dal padre Francesco Genitti nel 1964, assieme alla sorella ottico-contattologo Gioia Genitti, è medico-chirurgo oculista dell’ospedale San Salvatore e direttore della Banca degli occhi nonché scienziato di livello nazionale nel settore.

Sottolinea ancora l’oculista: “Io vivo tutte e due le realtà, quella dell’ottica, nell’attività imprenditoriale di famiglia, e quella medica e oculistica. Due dimensioni che è importante riunire e far agire insieme. Gli ottici sono preziosi professionisti della visione, si occupano di lenti a contatto, di occhiali sempre più sofisticati, come quelli multifocali o quelli a profondità di campo, di lenti che rallentano la progressione miopica. Gli oculisti invece devono occuparsi della funzionalità e della salute dell’occhio. Che, ripeto, non riguardano solo la visione: accade spesso che un paziente che vede bene, nasconde patologie che vanno tempestivamente individuate e curate. Ecco perché è fondamentale fare una visita oculistica prima di scegliere un occhiale o le lenti a contatto”.