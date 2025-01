GEO: LE GROTTE DI STIFFE PROTAGONISTE SU RAITRE

L’AQUILA – Le Grotte di Stiffe ancora protagoniste in trasmissioni della tv nazionale.

Questa volta tocca a Rai3, nella trasmissione Geo, con Francesco Petretti, che andrà in onda martedì 4 febbraio.

Il tema trattato sarà “Animali delle Grotte” e naturalmente il sito naturalistico di Stiffe non poteva mancare con alcune clip girate tra ottobre e novembre.

“Questi appuntamenti – spiega in una nota il direttore delle Grotte di Stiffe, Victor Casulli – sono importanti, perché rappresentano plasticamente il lavoro svolto negli anni per dare alle Grotte la visibilità che meritano. Non è la prima volta che le grandi tv nazionali ci vengono a trovare e non sarà l’ultima, visto il crescente interesse nei confronti del sito naturalistico che continuiamo a promuovere al meglio e ormai è ricercatissimo da emittenti e trasmissioni tv nazionali e internazionali”.

Da questo punto di vista, infatti, sono attese ulteriori novità che saranno presto annunciate.

Le Grotte di Stiffe si trovano in territorio di San Demetrio ne’ Vestini, comune guidato dall’amministrazione comunale di Antonio Di Bartolomeo, mentre la sua gestione è affidata all’Azienda Speciale Territorio e Cultura guidata da Giovanni Cappelli.

Per info e prenotazioni: https://www.visitsandemetrio.it/place/grotte-di-stiffe/